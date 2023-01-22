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Чемпионат Италии. Серия А

Габбьядини: «Во время тренировок мы злим и оскорбляем друг друга»

22 Января 2023 • 20:51 Комментировать
Сампдория
0:1
Удинезе
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В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата вновь потерпела поражение «Сампдория» - это случилось в матче против «Удинезе». Нападающий генуэзского клуба Маноло Габбьядини заявил, что его команда делает все возможное для выхода из кризиса, а игроки стараются злить и мотивировать друг друга.

- Проблема в том, что мы не забиваем. Для побед нужно забивать, и уж точно не пропускать. А мы не забиваем и пропускаем под конец, как было сегодня. Могу сказать, что все мы делаем все возможное для успеха, игроки на тренировках злят и оскорбляют друг друга, чтобы завести, мотивировать, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Сампдория Маноло Габбьядини
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