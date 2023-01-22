«Сампдория» повторила антирекорд клуба с 1976 года

В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата вновь потерпела поражение «Сампдория» - это случилось в матче против «Удинезе». Дорианцы старались забить, но вместо этого пропустили быстрый «забег зебр» и оказались не у дел. Это была уже шестая домашняя игра для «Сампдории», в которой она не может забить. Такой неудачной серии у команды, которая в 1991-м году стала чемпионом Италии и затем вышла в финал Лиги чемпионов, не было аж с марта 1976 года. В следующем туре «Сампдории» предстоит сыграть на выезде против «Аталанты», это случится 28 января в рамках двадцатого раунда Серии А.