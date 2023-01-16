Бийол: «Серия А более динамичная, чем РПЛ, в каждом матче ты должен показывать максимум»

Защитник «Удинезе» Яка Бийол высказался об уровне в чемпионате России и Серии А. Напомним, ранее словенец играл за ЦСКА.

«После перехода из ЦСКА изменилось абсолютно все. Каждую неделю у нас сложные матчи — именно поэтому Серия А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум» — приводит слова Бийола Sport24.

Футболист заявил, что итальянский футбол превосходит уровень Российской премьер-лиги, потому что в Серии А в любой команде есть игроки, которые могут удивить, а в России видна большая пропасть между грандами и аутсайдерами.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 15 матчей во всех турнирах и забил два мяча.