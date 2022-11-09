Моуринью — про Ибаньеса: «Для меня он неприкасаемый»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии от «Лацио» (0:1) поддержал своего подопечного Рожера Ибаньеса, чья ошибка и привела к единственному голу в этой игре.

«Я очень уважаю человека, который с первого дня моей работы здесь отдавал всего себя. Когда мы побеждаем, мы побеждаем вместе. Когда мы проигрываем, мы проигрываем все вместе. Для меня он неприкасаемый», — цитирует Моуринью официальный сайт «Ромы».

На сегодняшний день «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков в 13 турах. Свой следующий матч команда Моуринью проведёт сегодня, 9 ноября, против «Сассуоло». Начало — в 20:30 по московскому времени.