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Чемпионат Италии. Серия А

Педро Родригес рассказал о разнице между «Лацио» и «Ромой»

04 Ноября 2022 • 19:39 Комментировать
Рома
...
Лацио
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06.11 20:00

Нападающий римского «Лацио» Педро Родригес высказался о предстоящем дерби против «Ромы».

«Мне повезло играть за оба коллектива, но я чувствую, что «Лацио» мне больше подходит с игровой точки зрения и точнее удовлетворяет мои запросы», – приводит слова экс-форварда испанской национальной команды RomaPress.

Напомним, что Педро выступал за «волков» в сезоне 2020/2021, перейдя через год в стан главного конкурента. В нынешней кампании на счету игрока четыре гола при двух ассистах в 15 матчах в составе «Лацио». Римское дерби пройдет на «Олимпико» в воскресенье, 6 ноября.
 

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Рома Лацио Педро Родригес
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