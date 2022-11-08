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Чемпионат Италии. Серия А

В Сарри кинули булкой хлеба во время римского дерби

08 Ноября 2022 • 04:35 Комментировать
Рома
0:1
Лацио
окончен

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри все чаще становится объектом негодования со стороны болельщиков конкурирующих команд - возможно, это расплата за удачные выступления команды. В частности, в тринадцатом туре итальянского чемпионата команда обыграла в номинально гостевом матче «Рому», и в Маурицио по ходу матча прилетела... «чабатта», итальянская булка хлеба.

Но на сей раз не от болельщиков - а от кого-то своего же штаба, кто хотел метнуть хлебом в конкурента из расположения «Ромы» в ходе небольшой потасовки в конце матча, но попал в Сарри.

В следующем, четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Лацио» сыграет с «Монцей».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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