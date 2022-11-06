Сарри поставил римское дерби выше лондонских

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри доволен выступлением команды в дерби против «Ромы».

«Орлы» одолели принципиальных соперников, забив единственный гол в матче на 29-й минуте усилиями Фелипе Андерсона.

«Мы осчастливили наших болельщиков – и это самое главное. Римское дерби – одно из самых напряжённых в мире, таких эмоций не дарят даже лондонские дерби.

Сам матч по своему содержанию получился не самым красивым, но отнял у нас много физических и умственных сил. Наши защитники отлично справились, особенно при забросах «Ромы» в концовке. Приятно видеть, как команда играет сердцем», – отметил в интервью DAZN Маурицио Сарри.