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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри поставил римское дерби выше лондонских

06 Ноября 2022 • 23:50 Комментировать
Рома
0:1
Лацио
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри доволен выступлением команды в дерби против «Ромы».

«Орлы» одолели принципиальных соперников, забив единственный гол в матче на 29-й минуте усилиями Фелипе Андерсона.

«Мы осчастливили наших болельщиков – и это самое главное. Римское дерби – одно из самых напряжённых в мире, таких эмоций не дарят даже лондонские дерби.

Сам матч по своему содержанию получился не самым красивым, но отнял у нас много физических и умственных сил. Наши защитники отлично справились, особенно при забросах «Ромы» в концовке. Приятно видеть, как команда играет сердцем», – отметил в интервью DAZN Маурицио Сарри.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Маурицио Сарри
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