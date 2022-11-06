Сарри – о матче против «Ромы»: «Лацио» играет не для себя, а для болельщиков»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался перед римским дерби.

Команды подошли к принципиальному противостоянию почти с равными показателями: на счету «Ромы» 25 набранных очков после 12 туров, а в активе «Лацио» всего на один балл меньше. Впрочем, рулевой «орлов» утверждает, что турнирное положение – далеко не главное в такой битве: «Мы недовольны результатом недавнего матча в Нидерландах [поражение 0:1 от «Фейеноорда» в Лиге Европы], но, думаю, в тот вечер мы смотрелись достойно. Нужно оставаться сосредоточенными. Сегодня мы играем не ради очков, а прежде всего ради наших болельщиков», – заявил в предматчевом интервью DAZN Сарри.