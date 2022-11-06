Моуринью – о поражении «Ромы» в дерби: «Мы постоянно проигрываем незаслуженно»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уверен, что его команде вновь не повезло.

Римское дерби завершилось триумфом «Лацио» с минимальным счётом. Единственный гол в матче «орлы» забили на 29-й минуте.

«Мы постоянно терпим нелогичные поражения. Мы проиграли «Аталанте», которая нанесла один удар в створ, а «Наполи» страдал в матче с нами больше, чем с кем-либо другим, и выиграл только благодаря чудо-голу Осимхена. Сегодня «Лацио» хватило одного полушанса, чтобы победить», – заявил в интервью DAZN португалец.

После сегодняшнего поражения «Рома» рискует лишиться места в пятёрке сильнейших Серии А, а «Лацио» взобрался на третью строчку.