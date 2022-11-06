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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» выиграл дерби, наказав «Рому» за грубую ошибку в обороне

06 Ноября 2022 • 22:02 Комментировать
Рома
0:1
Лацио
окончен

Римское дерби стало украшением воскресенья. «Рома» провела ряд атак со старта, Тэмми Абрахам с линии штрафной попал в голкипера, Николо Дзаньоло едва не попал в дальний угол. «Волки» пропустили гол на ровном месте, Педро обокрал защитника в штрафной площади и позволил Фелипе Андерсону расстрелять ворота. Тут же Дзаньоло мог сравнивать, но с рикошетом попал в перекладину. После перерыва Крис Смоллинг едва не попал головой у дальней штанги. Лишь под конец «Лацио» смог создать что-то сам, Маттиа Дзакканьи бил под перекладину - сэйв.

«Лацио» в итоге победил со счётом 1:0 и настиг «Аталанту» на третьем месте, у соперника на два балла меньше.

Протокол игры  
Рома0:1Лацио
  29'Андерсон Фелипе (0:1)
Патрисиу Руй  88'Манчини Джанлука  8' 46' (Челик Зеки ( 46') Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп Рик 63' (Эль-Шаарави Стефан ( 63') Залевски Никола 73' (Матич Неманья ( 73') Кристанте БрианКамара Мохамед III 73' (Белотти Андреа ( 73') Пеллегрини Лоренцо 54' (Вольпато Кристиан ( 54') Дзаньоло НиколоАбрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасБове ЭдоардоФатиканти ДжакомоКерубини ЛуиджиТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла Мараш
Проведель ИванЛаццари Мануэль  25' 69' (Канчельери Маттео ( 69') Казале НиколоРоманьоли АлессиоМарушич АдамВесино Матиас  50'Катальди ДанилоАльберто Луис 71' (Башич Тома ( 71') Педро Родригес 69' (Хюсай Эльсейд ( 69') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа 85' (Ромеро Лука ( 85')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсРаду Стефан  89'ПатрикИммобиле ЧироАнтонио МаркосХила МариоКаменович Димитрие
06 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио
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