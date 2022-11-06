«Лацио» выиграл дерби, наказав «Рому» за грубую ошибку в обороне

Римское дерби стало украшением воскресенья. «Рома» провела ряд атак со старта, Тэмми Абрахам с линии штрафной попал в голкипера, Николо Дзаньоло едва не попал в дальний угол. «Волки» пропустили гол на ровном месте, Педро обокрал защитника в штрафной площади и позволил Фелипе Андерсону расстрелять ворота. Тут же Дзаньоло мог сравнивать, но с рикошетом попал в перекладину. После перерыва Крис Смоллинг едва не попал головой у дальней штанги. Лишь под конец «Лацио» смог создать что-то сам, Маттиа Дзакканьи бил под перекладину - сэйв.

«Лацио» в итоге победил со счётом 1:0 и настиг «Аталанту» на третьем месте, у соперника на два балла меньше.

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