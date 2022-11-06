«Лацио» выиграл дерби, наказав «Рому» за грубую ошибку в обороне

Римское дерби стало украшением воскресенья. «Рома» провела ряд атак со старта, Тэмми Абрахам с линии штрафной попал в голкипера, Николо Дзаньоло едва не попал в дальний угол. «Волки» пропустили гол на ровном месте, Педро обокрал защитника в штрафной площади и позволил Фелипе Андерсону расстрелять ворота. Тут же Дзаньоло мог сравнивать, но с рикошетом попал в перекладину. После перерыва Крис Смоллинг едва не попал головой у дальней штанги. Лишь под конец «Лацио» смог создать что-то сам, Маттиа Дзакканьи бил под перекладину - сэйв.
«Лацио» в итоге победил со счётом 1:0 и настиг «Аталанту» на третьем месте, у соперника на два балла меньше.
Протокол игры
|29'Андерсон Фелипе (0:1)
Патрисиу Руй• 88'Манчини Джанлука 8'46' (Челик Зеки (46') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик63' (Эль-Шаарави Стефан (63') •Залевски Никола73' (Матич Неманья (73') •Кристанте Бриан•Камара Мохамед III73' (Белотти Андреа (73') •Пеллегрини Лоренцо54' (Вольпато Кристиан (54') •Дзаньоло Николо•Абрахам Тэмми
Проведель Иван•Лаццари Мануэль 25'69' (Канчельери Маттео (69') •Казале Николо•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Весино Матиас• 50'Катальди Данило•Альберто Луис71' (Башич Тома (71') •Педро Родригес69' (Хюсай Эльсейд (69') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа85' (Ромеро Лука (85')
06 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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