Моуринью: «Прекрасно знаем, насколько силён «Лацио»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями перед началом дерби против «Лацио».

«Команды очень хорошо знают друг друга. «Лацио» – сильный соперник с отличным подбором игроков, качественным тренером. Они опытны, у них есть быстрые нападающие, способные создавать опасность», – поведал в интервью DAZN португальский специалист, также ответивший на вопрос о решении выпустить в старте Тэмми Абрахама, находящегося не в лучшей бомбардирской форме в текущем сезоне: «Он в порядке, он выиграл с командой последние три матча, и мы всегда довольны, когда побеждаем, потому что это важнее всего», – сказал Моуринью.