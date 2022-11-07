Фелипе Андерсон: «Боролись за каждый мяч»

В матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Лацио» переиграл в римском дерби «Рому», единственный гол забил бразильский нападающий Фелипе Андерсон. Он прокомментировал свой успех.

- Победа значит больше, чем гол. У нас был хороший период, мы не пропускали, а потом случились два сложных матча. И сейчас мы снова победили, это приятно. Сегодня мы боролись за каждый мяч, в этом и есть секрет победы, - цитирует слова Андерсона cittaceleste.it.

В следующем, четырнадцатом туре итальянского чемпионата «Лацио» сразится в домашнем матче с новичком Серии А «Монцей», это случится 10 ноября.