Лосано рассказал, как исполнил важный пенальти в ворота «Эмполи»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» не без труда забил два мяча «Эмполи», выиграв поединок. Как оказалось, это была уже десятая победа кряду для «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии, постепенно наращивая свое преимущество.

События игры прокомментировал автор первого гола Ирвинг Лосано, который удачно реализовал пенальти в середине второй половины матча.

- Я хотел пробить, и другие игроки позволили мне. Мы все можем взять ответственность на себя, таков этот «Наполи», и это отлично. Есть еще моменты, которые надо улучшить, но пока и так все прекрасно, - цитирует слова Лосано calcionapoli1926.it.