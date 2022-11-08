«Наполи» повторил клубный рекорд, выиграв десять матчей кряду

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» не без труда забил два мяча «Эмполи», выиграв поединок. Как оказалось, это была уже десятая победа кряду для «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии, постепенно наращивая свое преимущество.

Такое в истории клуба было ранее лишь два раза, оба не так давно. Первая серия продлилась с апреля по октябрь 2017 года, вторая с декабря 2017 года по февраль 2018 - обе серии были выданы под руководством Маурицио Сарри.

В следующем туре «Наполи» также сыграет дома - против «Удинезе» в субботу, 12 ноября.