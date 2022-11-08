Лосано – о победе над «Эмполи»: «Каждый игрок внёс вклад в этот успех»

Мексиканский форвард «Наполи» Ирвинг Лосано высказался о победе «партенопейцев» над «Эмполи» в 14-м туре итальянской Серии А.

«Каждый игрок «Наполи» внёс вклад в этот успех, мы хорошо поработали. Будем совершенствоваться ежедневно», — заявил нападающий, чьи слова после матча приводит DAZN. Отметим, что гол Лосано с пенальти позволил лидеру чемпионата открыть счёт в победном поединке.

«Наполи» остался без единого поражения в текущей кампании Серии А, набрав 38 очков в таблице первенства. Отметим, что в последней игре до паузы на катарский мундиаль подопечные Лучано Спаллетти встретятся с «Кремонезе».

