«Наполи» объявил состав на матч с «Эмполи», Кварацхелия отдыхает

В матче четырнадцатого тура чемпионата Италии лидер турнирной таблицы «Наполи» примет в домашних условиях «Эмполи». Наставник неаполитанцев, Лучано Спаллетти, объявил состав своей команды, в котором отсутствует грузинский нападающий Хвича Кварацхелия. Он восстанавливается после небольшой травмы.

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Мин Дже, Марио Руи, Ангисса, оботка, Ндомбеле, Политано, Осимхен, Распадори.

Матч между «Наполи» и «Эмполи» в рамках четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А начнется в 20:30 по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.