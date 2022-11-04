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Чемпионат Италии. Серия А

Джованни Симеоне рассказал об отношениях со своим отцом

04 Ноября 2022 • 00:25 Комментировать
Наполи
...
Эмполи
08.11 20:30

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне высказался об отношениях со своим отцом Диего, который возглавляет «Атлетико».

«Он не давал мне советов уже несколько лет. Когда ваш отец работает тренером, нужно понимать, что в первую очередь он мой отец. Всякий раз, когда мы общаемся, то неизбежно касаемся футбола, но он никогда не говорил мне, что делать, потому что всегда уважал моего внутреннего тренера», – заявил аргентинский нападающий, чьи слова приводит Calciomercato. Симеоне-младший рассказал, что Диего всегда позволяет ему принимать решения по своей карьере, однако часто указывает на недочёты сына.

Напомним, что этим летом Джованни стал игроком «Наполи», забив шесть голов в 11 играх.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Симеоне Джованни Симеоне
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