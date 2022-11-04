Джованни Симеоне рассказал об отношениях со своим отцом

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне высказался об отношениях со своим отцом Диего, который возглавляет «Атлетико».

«Он не давал мне советов уже несколько лет. Когда ваш отец работает тренером, нужно понимать, что в первую очередь он мой отец. Всякий раз, когда мы общаемся, то неизбежно касаемся футбола, но он никогда не говорил мне, что делать, потому что всегда уважал моего внутреннего тренера», – заявил аргентинский нападающий, чьи слова приводит Calciomercato. Симеоне-младший рассказал, что Диего всегда позволяет ему принимать решения по своей карьере, однако часто указывает на недочёты сына.

Напомним, что этим летом Джованни стал игроком «Наполи», забив шесть голов в 11 играх.