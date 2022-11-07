Тарделли: «В «Наполи» царит гармония»

Бывший чемпион мира 1982 года в составе итальянской сборной, Марко Тарделли, считает, что «Наполи» действительно является самой лучшей итальянской командой на данный момент, что подтверждается и положением вещей в турнирной таблице Серии А.

Тарделли отметил, что Лучано Спаллетти удалось сбалансировать и создать исключительную атмосферу в команде.

- В «Наполи» полная гармония. Симеоне в полном порядке, Элмас в полном порядке. Все эти игроки делают то, что хочет Спаллетти. Они выходят на поле с улыбкой. В «Наполи» царит воодушевление, это видно, - заявил Тарделли в эфире телепроекта 90 minuto.