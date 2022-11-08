Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Мы заслужили победу, пенальти был справедливым»

08 Ноября 2022 • 23:28 Комментировать
Наполи
2:0
Эмполи
окончен

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» не без труда забил два мяча «Эмполи», выиграв поединок. Как оказалось, это была уже десятая победа кряду для «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии, постепенно наращивая свое преимущество. События игры прокомментировал наставник команды Лучано Спаллетти:

- Мы выиграли так, как выигрывает команда, которой нужны три очка. И это было заслуженно. Мы забили с заработанного и справедливо назначенного пенальти, это позволило вскрыть игру. Пострадали, но выиграли. Рад, что команда не сбилась в навал из-за гола, который все не приходил. Это хороший симптом, - цитирует Спаллетти calcionapoli1926.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Удинезе Удинезе
1
1
4.10 3.55 1.90
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Эмполи Эмполи
2
0
1.25 6.70 12.00
Видео
90 мин
Кремонезе Кремонезе
Милан Милан
0
0
9.00 2.65 1.77
Видео
09.11.22 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
3.25 3.75 2.17
Видео
09.11.22 в 20:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.75 1.88
Видео
09.11.22 в 22:45
Торино Торино
Сампдория Сампдория
1.97 3.55 4.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.29 5.80 11.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1.84 3.75 4.40
Видео
Все матчи
Новости
08 Ноября
23:58 · Италия. Серия А
Виери считает, что «Ювентус» возвращается в чемпионскую гонку
23:44 · Италия. Серия А
Лосано – о победе над «Эмполи»: «Каждый игрок внёс вклад в этот успех»
23:33 · Италия. Серия А
Футболки Тонали - самые продаваемые в «Милане»
23:28 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мы заслужили победу, пенальти был справедливым»
23:23 · Италия. Серия А
Лосано рассказал, как исполнил важный пенальти в ворота «Эмполи»
23:14 · Италия. Серия А
«Наполи» повторил клубный рекорд, выиграв десять матчей кряду
22:37 · Италия. Серия А
«Удинезе» не удалось обыграть «Специю»
22:22 · Италия. Серия А
«Наполи» не ярко, но обыграл «Эмполи», уйдя в 9-очковый отрыв
22:15 · Италия. Серия А
«Кремонезе» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:53 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на матч с «Кремонезе»
21:37 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» отказался от ЧМ-2022 ради места в сборной Италии 1
21:26 · Италия. Серия А
​«Интер» - «Болонья»: прогноз на матч чемпионата Италии – 9 ноября 2022
21:11 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 9 ноября 2022
21:05 · Италия. Серия А
Тонали проведёт сотый матч за «Милан»
20:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович анонсировал новый мультфильм от Netflix с его участием
Все новости
Рекомендуем