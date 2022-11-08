Спаллетти: «Мы заслужили победу, пенальти был справедливым»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» не без труда забил два мяча «Эмполи», выиграв поединок. Как оказалось, это была уже десятая победа кряду для «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии, постепенно наращивая свое преимущество. События игры прокомментировал наставник команды Лучано Спаллетти:

- Мы выиграли так, как выигрывает команда, которой нужны три очка. И это было заслуженно. Мы забили с заработанного и справедливо назначенного пенальти, это позволило вскрыть игру. Пострадали, но выиграли. Рад, что команда не сбилась в навал из-за гола, который все не приходил. Это хороший симптом, - цитирует Спаллетти calcionapoli1926.it.