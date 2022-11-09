Эстигор: «Важная победа, хорошая подготовка к следующему матчу»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» не без труда забил два мяча «Эмполи», выиграв поединок. Как оказалось, это была уже десятая победа кряду для «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии, постепенно наращивая свое преимущество. События игры прокомментировал норвежский футболист «Наполи» Лео Эстигор.

- Отличный матч, отличные три очка, хорошая подготовка к следующему матчу, - написал Эстигор в социальной сети.

В следующем туре «Наполи» предстоит встреча с «Удинезе», этот матч в рамках пятнадцатого тура Серии А состоится 12 ноября.