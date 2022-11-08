Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не ярко, но обыграл «Эмполи», уйдя в 9-очковый отрыв

08 Ноября 2022 • 22:22 Комментировать
Наполи
2:0
Эмполи
окончен

«Наполи» продолжает невероятную серию результатов в чемпионате Италии. Лидеры сезона в 14-м туре играли дома против «Эмполи» и победили со счетом 2:0. Правда, первый тайм был не очень веселым, в его конце Джакомо Распадори пробил в голкипера и рядом с каркасом. После перерыва уже было больше интересных ударов по воротам, но гол был забит не с игры. Ирвинг Лосано с пенальти с трудом пробил руки голкипера. На последние 16 минут гости остались вдесятером, а после очередной попытки Лосано вратарь накрыл мяч на ленточке. Точку поставил Пётр Зелиньски ударом в касание после подачи с правого фланга.

«Наполи» в этом сезоне потерял только четыре очка и оторвался от конкурентов минимум на 9 баллов.

Протокол игры  
Наполи2:0Эмполи
(1:0) Лосано Ирвинг69'  
(2:0) Зелиньски Пётр88'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор Лео  57'Ким Мин-ЧжэРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 90' (Симеоне Джованни ( 90') Ндомбеле Танги 65' (Лосано Ирвинг ( 65') Политано Маттео 65' (Элмас Эльиф ( 65') Осимхен Виктор 90' (Демме Диего ( 90') Распадори Джакомо 65' (Зелиньски Пётр ( 65')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертОливера МатиасЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли Алессандро
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарИсмайли АрдианЛуперто Себастьяно  39'  74'Паризи Фабьяно  61'Хаас Николас 59' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 59') Марин Рэзван 85' (Эконг Эммануэль ( 85') Бандинелли Филиппо  15' 73' (Хендерсон Лиам ( 73'  90') Бальданци Томмазо 73' (Грасси Альберто ( 73') Сатриано Мартин  22' 59' (Ламмерс Сэм ( 59') Байрами Недим
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянЭбюэхи ТайроннФаццини ЯкопоПьяца МаркоКамбьяги НиколоКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеУйкани СамирГуарино Габриэль
08 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

2:0. Гол Петра Зелиньского (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Петра Зелиньского (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Луперто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Луперто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол с пенальти Ирвинга Лосано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол с пенальти Ирвинга Лосано (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Удинезе Удинезе
1
1
4.40 3.70 1.85
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Эмполи Эмполи
2
0
1.20 7.20 14.00
Видео
20 мин
Кремонезе Кремонезе
Милан Милан
0
0
5.80 4.10 1.61
Видео
09.11.22 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
3.25 3.75 2.17
Видео
09.11.22 в 20:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.75 1.88
Видео
09.11.22 в 22:45
Торино Торино
Сампдория Сампдория
1.97 3.55 4.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.29 5.80 11.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1.84 3.75 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:37 · Италия. Серия А
«Удинезе» не удалось обыграть «Специю»
22:22 · Италия. Серия А
«Наполи» не ярко, но обыграл «Эмполи», уйдя в 9-очковый отрыв
22:15 · Италия. Серия А
«Кремонезе» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:53 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на матч с «Кремонезе»
21:37 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» отказался от ЧМ-2022 ради места в сборной Италии 1
21:26 · Италия. Серия А
​«Интер» - «Болонья»: прогноз на матч чемпионата Италии – 9 ноября 2022
21:11 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 9 ноября 2022
21:05 · Италия. Серия А
Тонали проведёт сотый матч за «Милан»
20:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович анонсировал новый мультфильм от Netflix с его участием
20:35 · Италия. Серия А
Барези верит в то, что «Милан» даст бой «Тоттенхэму»
20:04 · Италия. Серия А
Кассано и Костакурта обменялись едкими репликами
19:55 · Италия. Серия А
«Наполи» объявил состав на матч с «Эмполи», Кварацхелия отдыхает
19:40 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Я могу немного поплакать»
19:36 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Если бы мы играли так, как «Лацио», меня бы убили»
17:21 · Италия. Серия Б
Отец Черышева: «Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли»
Все новости
Рекомендуем