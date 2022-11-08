«Наполи» не ярко, но обыграл «Эмполи», уйдя в 9-очковый отрыв

«Наполи» продолжает невероятную серию результатов в чемпионате Италии. Лидеры сезона в 14-м туре играли дома против «Эмполи» и победили со счетом 2:0. Правда, первый тайм был не очень веселым, в его конце Джакомо Распадори пробил в голкипера и рядом с каркасом. После перерыва уже было больше интересных ударов по воротам, но гол был забит не с игры. Ирвинг Лосано с пенальти с трудом пробил руки голкипера. На последние 16 минут гости остались вдесятером, а после очередной попытки Лосано вратарь накрыл мяч на ленточке. Точку поставил Пётр Зелиньски ударом в касание после подачи с правого фланга.

«Наполи» в этом сезоне потерял только четыре очка и оторвался от конкурентов минимум на 9 баллов.

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