«Наполи» не ярко, но обыграл «Эмполи», уйдя в 9-очковый отрыв

«Наполи» продолжает невероятную серию результатов в чемпионате Италии. Лидеры сезона в 14-м туре играли дома против «Эмполи» и победили со счетом 2:0. Правда, первый тайм был не очень веселым, в его конце Джакомо Распадори пробил в голкипера и рядом с каркасом. После перерыва уже было больше интересных ударов по воротам, но гол был забит не с игры. Ирвинг Лосано с пенальти с трудом пробил руки голкипера. На последние 16 минут гости остались вдесятером, а после очередной попытки Лосано вратарь накрыл мяч на ленточке. Точку поставил Пётр Зелиньски ударом в касание после подачи с правого фланга.
«Наполи» в этом сезоне потерял только четыре очка и оторвался от конкурентов минимум на 9 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Лосано Ирвинг69'
|(2:0) Зелиньски Пётр88'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео• 57'Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав90' (Симеоне Джованни (90') •Ндомбеле Танги65' (Лосано Ирвинг (65') •Политано Маттео65' (Элмас Эльиф (65') •Осимхен Виктор90' (Демме Диего (90') •Распадори Джакомо65' (Зелиньски Пётр (65')
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно 39'• 74'Паризи Фабьяно• 61'Хаас Николас59' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (59') •Марин Рэзван85' (Эконг Эммануэль (85') •Бандинелли Филиппо 15'73' (Хендерсон Лиам (73') • 90'Бальданци Томмазо73' (Грасси Альберто (73') •Сатриано Мартин 22'59' (Ламмерс Сэм (59') •Байрами Недим
08 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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