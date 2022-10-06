​Станкович объяснил, почему принял предложение «Сампдории»

Деян Станкович стал новым главным тренером «Сампдории». В своём первом интервью молодой сербский тренер объяснил, почему принял приглашение клуба из Генуи.

«Я приехал сюда не потому, что у клуба два очка в таблице. Я приехал сюда из-за «Сампдории». В Сербии мы росли, наблюдая за «Сампдорией» сначала с Вуядином Бошковым, затем с Синишей Михайловичем и Владимиром Юговичем. Мы наблюдали за командой в Кубке европейских чемпионов.

Жаль, что я не был болбоем на той игре с «Црвеной Звездой», которая проходила в Софии. Так что я пришёл сюда из-за клуба, а не из-за его положения в таблице», - сказал Станкович клубной пресс-службе.