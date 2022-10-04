«Сампдория» близка к назначению тренера, на которого претендует «Интер»

Наставник Деян Станкович, по данным источника, готов возглавить итальянскую «Сампдорию».

Клуб из Генуи объявил об увольнении Марко Джампаоло после недавнего поражения от «Монцы» со счётом 0:3. Одним из главных претендентов на освободившуюся должность назывался Деян Станкович. Как сообщает инсайдер Николо Скира, специалист действительно заинтересован в получении поста. Кандидатуру 44-летнего серба также рассматривает «Интер», который может расстаться с Симоне Индзаги уже в ближайшие дни.

Деян Станкович ранее возглавлял «Црвену Звезду», с которой трижды становился победителем чемпионата Сербии.