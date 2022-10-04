Мы уже сообщали о том, что «Сампдория» уволила тренера, это произошло сразу же после поражения от «Монцы» со счетом 0:3 в минувшие выходные в восьмом туре итальянской Серии А. А во вторник вечером выяснилось, кто заменит уволенного Марко Джампаоло.

Слухи о том, что это мог бы стать Клаудио Раньери или Роберто Д'Аверса, в прошлом руководившие клубом, не подтвердились - у «Сампдории» будет новый тренер, им стал сербский специалист Деян Станкович.

Недавно бывший футболист миланского «Интера» расстался с «Црвеной Звездой», а сейчас нашел себе работу в куда более престижном чемпионате, нежели сербский.

Правда, задача ему предстоит нелегкая - при Джампаоло «Сампдория» легла на дно турнирной таблицы.