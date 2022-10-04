Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Станкович - новый тренер «Сампдории» официально

04 Октября 2022 • 23:33 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
1 2.02 X 3.55 2 3.65
08.10 21:45

Мы уже сообщали о том, что «Сампдория» уволила тренера, это произошло сразу же после поражения от «Монцы» со счетом 0:3 в минувшие выходные в восьмом туре итальянской Серии А. А во вторник вечером выяснилось, кто заменит уволенного Марко Джампаоло.

Слухи о том, что это мог бы стать Клаудио Раньери или Роберто Д'Аверса, в прошлом руководившие клубом, не подтвердились - у «Сампдории» будет новый тренер, им стал сербский специалист Деян Станкович.

Недавно бывший футболист миланского «Интера» расстался с «Црвеной Звездой», а сейчас нашел себе работу в куда более престижном чемпионате, нежели сербский.

Правда, задача ему предстоит нелегкая - при Джампаоло «Сампдория» легла на дно турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
23:33 · Италия. Серия А
Станкович - новый тренер «Сампдории» официально
23:13 · Италия. Серия А
«Сампдория» собирается уволить также и технического директора - бывшего чемпиона Италии с «Ювентусом»
21:59 · Италия. Серия А
Леау: «Чувствую, что являюсь ценным ресурсом для «Милана»
21:38 · Италия. Серия А
Маротта – о возможном переходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Эти разговоры раздражают»
20:59 · Италия. Серия А
«Сампдория» близка к назначению тренера, на которого претендует «Интер»
20:33 · Англия. Премьер-лига
​Кулибали: «Скучаю по «Наполи»
20:29 · Италия. Серия А
Топ-клубы из Италии и Испании связались с полузащитником «Лиона» Ауа
20:07 · Италия. Серия А
Леау: «Был обеспокоен, когда получил предложение от «Милана»
18:49 · Италия. Серия А
​Аллегри отреагировал на решение Игуаина завершить карьеру
18:36 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал о состоянии Кьезы, не игравшего с января
17:31 · Италия. Серия А
Агент Мартич: Надеюсь, Миранчук и Влашич помогут «Торино» добиться отличных результатов
16:52 · Англия. Премьер-лига
Кассано по-прежнему не впечатлён игрой Холанна, сравнив его с футболистом Серии В 1
16:29 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в гонке за Леау слухи
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек интересен топ-клубу Серии А слухи
14:29 · Италия. Серия А
Раньери отклонил предложение «Сампдории»
Все новости
Рекомендуем