Страмаччони верит в Станковича

Бывший футболист миланского «Интера» Деян Станкович возглавил генуэзскую «Сампдорию», и бывший наставник «Интера» Андреа Страмаччони верит в то, что Станкович вытащит команду из болота. В первых восьми турах чемпионата Италии «Сампдория» взяла лишь два очка.

- В Серии А не бывает легких задач. Но я уверен, что Станкович раскроет потенциал команды и покажет также свой потенциал. Не сомневаюсь, что он спасет «Сампдорию», я буду за него болеть, - пообещал Страмаччони в интервью итальянскому новостному агентству ITASportPress.

В следующем матче «Сампдория» сыграет в гостях в субботу с «Болоньей».