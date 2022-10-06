​Станкович: «Сампдории» нужно изменить менталитет»

«Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав всего два очка в восьми матчах. Новый главный тренер команды Деян Станкович рассказал, как исправить ситуацию.

«Те, кто не умеет страдать, не знают, что такое настоящая радость. Я видел нашу команду. У нас есть материал, но нам нужно изменить менталитет. Проиграть можно по-разному. При всём уважении к чужому труду, скажу честно – в последней игре отношение команды мне не понравилось.

Мы не должны бояться атакующих команд. Мы должны знать, как обороняться. Нас не должно заботить, насколько силён противник.

Я верю в команду. Не хочу давать обещаний, но я хочу работать и передать энтузиазм команде. Иногда команда может отражать характер своего тренера», - сказал Станкович пресс-службе клуба.