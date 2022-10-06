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Чемпионат Италии. Серия А

​Станкович: «Сампдории» нужно изменить менталитет»

06 Октября 2022 • 20:10 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
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08.10 21:45

«Сампдория» замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав всего два очка в восьми матчах. Новый главный тренер команды Деян Станкович рассказал, как исправить ситуацию.

«Те, кто не умеет страдать, не знают, что такое настоящая радость. Я видел нашу команду. У нас есть материал, но нам нужно изменить менталитет. Проиграть можно по-разному. При всём уважении к чужому труду, скажу честно – в последней игре отношение команды мне не понравилось.

Мы не должны бояться атакующих команд. Мы должны знать, как обороняться. Нас не должно заботить, насколько силён противник.

Я верю в команду. Не хочу давать обещаний, но я хочу работать и передать энтузиазм команде. Иногда команда может отражать характер своего тренера», - сказал Станкович пресс-службе клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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БОЛОНЬЯ САМПДОРИЯ
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