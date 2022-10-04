Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Раньери отклонил предложение «Сампдории»

04 Октября 2022 • 14:29 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
1 2.00 X 3.55 2 3.70
08.10 21:45

Бывший тренер «Сампдории» Клаудио Раньери отказался возвращаться в команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях. Таким образом главным фаворитом на замену Марко Джампаоло остаётся бывший капитан миланского «Интера» Деян Станкович.

При этом сохраняется вероятность, что Раньери всё же возобновит тренерскую деятельность в ближайшее время. Новым местом работы итальянца может стать «Ноттингем Форест», который рассматривает вариант с увольнением Стива Купера.

Последним местом работы Раньери был «Уотфорд», из которого итальянца уволили в первой половине прошлого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Сампдория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек интересен топ-клубу Серии А слухи
14:29 · Италия. Серия А
Раньери отклонил предложение «Сампдории»
12:10 · Италия. Серия А
Кассано: «Максимум Леау – сидеть на скамейке «Ливерпуля» или «Баварии» под Команом или Диасом»
11:45 · Италия. Серия А
Куадрадо может сменить «Ювентус» на испанский клуб
11:12 · Италия. Серия А
«Барселона» обозначила новую трансферную цель
11:06 · Англия. Премьер-лига
Третий клуб АПЛ заинтересован в трансфере Влаховича
11:04 · Италия. Серия А
«ПСЖ» рассчитывает заполучить Шкриньяра за 20 миллионов евро 1
10:53 · Италия. Серия А
Стадион «Ромы» может быть построен к 2027 году
10:53 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Дибала не перешёл в «Интер» 1
10:46 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич может перейти в топ-клуб Серии А
10:12 · Италия. Серия А
«Ты всегда будешь для меня легендой» – Хедира высказался о завершении карьеры Игуаина
10:02 · Италия. Серия А
Романо назвал главного кандидата на замену Индзаги в «Интере» 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
Томори – о матче с «Челси»: «Я воспитанник клуба и англичанин, это добавляет мне мотивации»
04:58 · Италия. Серия А
Стало известно, почему «Ювентус» сыграл в красных футболках против «Болоньи»
03:59 · Италия. Серия А
Раньери ответил журналистам на слухи о назначении в «Сампдорию»
Все новости
Рекомендуем