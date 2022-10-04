Раньери отклонил предложение «Сампдории»

Бывший тренер «Сампдории» Клаудио Раньери отказался возвращаться в команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях. Таким образом главным фаворитом на замену Марко Джампаоло остаётся бывший капитан миланского «Интера» Деян Станкович.

При этом сохраняется вероятность, что Раньери всё же возобновит тренерскую деятельность в ближайшее время. Новым местом работы итальянца может стать «Ноттингем Форест», который рассматривает вариант с увольнением Стива Купера.

Последним местом работы Раньери был «Уотфорд», из которого итальянца уволили в первой половине прошлого сезона.