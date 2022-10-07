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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович намерен разрушить «табу» «Сампдории» в Болонье

07 Октября 2022 • 22:02 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
1 2.05 X 3.50 2 3.70
Через 22 ч. 13 мин.

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Сампдории» предстоит сразиться с «Болоньей», причем на выезде, и этот матч станет первым у руля генуэзского клуба для Деяна Станковича - сербского специалиста, который возглавил «Сампдорию» после увольнения Марко Джампаоло.

Станковичу предстоит совершить «геракловы подвиги» - его команда с двумя очками плотно лежит на дне турнирной команды, к тому же, она не выигрывала в Болонье с ноября 2003 года, то есть почти двадцать лет, тогда это удалось благодаря единственному голу Дони.

В общем, если Станковичу удастся начать с победы в первом же матче, то это будет настоящий подвиг.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Сампдория Деян Станкович
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БОЛОНЬЯ САМПДОРИЯ
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