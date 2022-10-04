Раньери ответил журналистам на слухи о назначении в «Сампдорию»

Как известно, итальянская «Сампдория» осталась без наставника после увольнения Марко Джампаоло, и среди кандидатов на его место называется и фамилия Клаудио Раньери - наставника, многого добившегося в Англии, но не столь успешного у себя на родине.

Будучи приглашенным в эфир радиостанции Radio Rai 1, Раньери прокомментировал слухи о возможной работе с генуэзским клубом, которым он уже не так давно руководил.

- Я читал об этом, но ничего не знаю. И потому не могу сказать ничего конкретного, извините, - заявил Раньери.

В следующем, девятом туре «Сампдория» сыграет на выезде с «Болоньей», эта игра состоится восьмого октября.