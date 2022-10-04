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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери ответил журналистам на слухи о назначении в «Сампдорию»

04 Октября 2022 • 03:59 Комментировать
Болонья
...
Сампдория
1 2.00 X 3.55 2 3.70
08.10 21:45

Как известно, итальянская «Сампдория» осталась без наставника после увольнения Марко Джампаоло, и среди кандидатов на его место называется и фамилия Клаудио Раньери - наставника, многого добившегося в Англии, но не столь успешного у себя на родине.

Будучи приглашенным в эфир радиостанции Radio Rai 1, Раньери прокомментировал слухи о возможной работе с генуэзским клубом, которым он уже не так давно руководил.

- Я читал об этом, но ничего не знаю. И потому не могу сказать ничего конкретного, извините, - заявил Раньери.

В следующем, девятом туре «Сампдория» сыграет на выезде с «Болоньей», эта игра состоится восьмого октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Сампдория Марко Джампаоло
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БОЛОНЬЯ САМПДОРИЯ
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