Станкович: «Вижу свет в конце туннеля»

Новый наставник генуэзской «Сампдории» Деян Станкович начал свою работу с «Сампдорией» с относительно хорошего результата - ничьей в Болонье, где «Сампдория» в принципе не может выиграть аж с 2003 года. Сербский специалист прокомментировал свой первый матч у руля команды, он считает, что во втором тайме его команде удалось сыграть лучше, чем в первом.

- Мы лучше играли во втором тайме, несмотря на то, что команда не очень хорошо подготовлена физически. Мне понравилось, что игроки быстро адаптировали с новой схеме. Я вижу свет в конце туннеля, - цитирует слова сербского специалиста новостное агентство ITASportPress.