Батистута: «Чувствую, что готов начать тренерскую карьеру, клуб моей мечты – «Фиорентина»

Бывший нападающий миланского «Интера», «Ромы» и «Фиорентины» Габриэль Батистута заявил, что готов начать тренерскую деятельность. Напомним, что аргентинец завершил профессиональную карьеру футболиста в марте 2005 года.

«Чувствую, что готов начать тренерскую карьеру. Я много учился и до сих пор совершенствуюсь. «Фиорентина»? Работать там было бы мечтой. Флоренция – мой дом», – цитирует аргентинца Calciomercato.

В данный момент Батистуте уже 53 года. «Фиорентина» в нынешнем сезоне под руководством Винченцо Итальяно набрала 9 очков в 7 матчах. Команда идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.