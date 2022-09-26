Новичок «Рубина» – о Гасперини: «непростой человек»

Игрок казанского «Рубина» Али Аднан вспомнил период выступления за «Аталанту» под руководством Джан Пьеро Гасперини.

«Гасперини непростой человек. И это была одна из причин, почему я ушел из «Аталанты», проведя там всего пару матчей. Да и не только я уходил из-за тренера, но и другие игроки», – отметил игрок сборной Ирака, чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс». Тем не менее защитник не собирается говорить о бывшем наставнике в плохих тонах, поскольку Гасперини дал ему опыт игры в столь серьёзном коллективе.

С 2015 по 2019 год Аднан выступал за «Удинезе», где провёл 65 матчей в рамках итальянского первенства. Переезд в одну из лучших лиг мира иракский спортсмен назвал сбывшейся мечтой.

Напомним, что бывший игрок «Аталанты» присоединился к «Рубину» этим летом на правах свободного агента. В Казани оборонительный футболист уже провёл шесть игр в рамках Первой лиги.