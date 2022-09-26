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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок «Рубина» – о Гасперини: «непростой человек»

26 Сентября 2022 • 11:36 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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02.10 19:00

Игрок казанского «Рубина» Али Аднан вспомнил период выступления за «Аталанту» под руководством Джан Пьеро Гасперини.

«Гасперини непростой человек. И это была одна из причин, почему я ушел из «Аталанты», проведя там всего пару матчей. Да и не только я уходил из-за тренера, но и другие игроки», – отметил игрок сборной Ирака, чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс». Тем не менее защитник не собирается говорить о бывшем наставнике в плохих тонах, поскольку Гасперини дал ему опыт игры в столь серьёзном коллективе.

С 2015 по 2019 год Аднан выступал за «Удинезе», где провёл 65 матчей в рамках итальянского первенства. Переезд в одну из лучших лиг мира иракский спортсмен назвал сбывшейся мечтой.

Напомним, что бывший игрок «Аталанты» присоединился к «Рубину» этим летом на правах свободного агента. В Казани оборонительный футболист уже провёл шесть игр в рамках Первой лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джан Пьеро Гасперини Али Аднан Казим
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АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
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