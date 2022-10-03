Гасперини гордится обороной «Аталанты»

После восьми туров у «Аталанты» двадцать очков и это лучший старт в истории команды - потеряны лишь четыре балла. Команда ни разу не проиграла, пропустив в общей сложности только три мяча в прошедших восьми матчах. Наставник клуба Джам Пьеро Гасперини заявил, что гордится таким результатом - лучшим в чемпионате, между прочим.

- Мы не думали, что будем лидировать. Я горжусь нашей защитой, - цитирует слова Гасперини TMW.

В восьмом туре «Аталанта» обыграла с минимальным преимуществом «Фиорентину», а в девятом ей предстоит сразиться с другой отлично начавшей сезон командой - «Удинезе». Эта встреча состоится девятого октября.