Григорян — о Кокорине: «Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит»

Известный российский тренер Александр Григорян, в настоящий момент возглавляющий женскую команду ЦСКА, поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который в настоящий моменты выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

По мнению специалиста, этому игроку не стоит уделять внимание, так как он лишь получает удовольствие, слушая критику в свой адрес.

«Я смотрю на него — он просто положил на всех, просто кайфует. Дескать, обсуждайте меня хотя бы так. Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит», — заявил Григорян в видео для YouTube-канала «Фабрика Футбола».

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провёл за «Арис» три матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.