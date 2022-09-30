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Григорян — о Кокорине: «Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит»

30 Сентября 2022 • 14:05 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1 1.95 X 3.55 2 3.90
02.10 19:00

Известный российский тренер Александр Григорян, в настоящий момент возглавляющий женскую команду ЦСКА, поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который в настоящий моменты выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

По мнению специалиста, этому игроку не стоит уделять внимание, так как он лишь получает удовольствие, слушая критику в свой адрес.

«Я смотрю на него — он просто положил на всех, просто кайфует. Дескать, обсуждайте меня хотя бы так. Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит», — заявил Григорян в видео для YouTube-канала «Фабрика Футбола».

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провёл за «Арис» три матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Александр Григорян
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АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
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