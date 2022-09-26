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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Де Рон: «Для своего возраста Тимбер смотрится, как опытный защитник»

26 Сентября 2022 • 09:51 Комментировать
Аякс
...
Гоу Эхед Иглс
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01.10 21:00

Полузащитник сборной Голландии и «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал игру 21-летнего Юррьена Тимбера, который выступает за амстердамский «Аякс». Напомним, защитник является основным в стане «оранжевых».

«Для своего возраста Тимбер смотрится, как опытный защитник. Он уже показал, что заслуживает быть основным на чемпионате мира», – сказал де Рон на пресс-конференции.

Напомним, летом Тимбер мог оказаться в стане «Манчестер Юнайтед». Возглавивший «красных дьяволов» бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг хотел взять с собой Юррьена на «Олд Траффорд», но футболист решил остаться в Амстердаме.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Аталанта Сборная Голландии Мартен де Рон Юррьен Тимбер
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