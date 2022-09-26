Де Рон: «Для своего возраста Тимбер смотрится, как опытный защитник»

Полузащитник сборной Голландии и «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал игру 21-летнего Юррьена Тимбера, который выступает за амстердамский «Аякс». Напомним, защитник является основным в стане «оранжевых».

«Для своего возраста Тимбер смотрится, как опытный защитник. Он уже показал, что заслуживает быть основным на чемпионате мира», – сказал де Рон на пресс-конференции.

Напомним, летом Тимбер мог оказаться в стане «Манчестер Юнайтед». Возглавивший «красных дьяволов» бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг хотел взять с собой Юррьена на «Олд Траффорд», но футболист решил остаться в Амстердаме.