Данни верит в возвращение Кокорина в Серию А

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни прокомментировал выступления форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Если Кокорин продолжит забивать за «Арис» и вернется на свой прежний уровень, им могут всерьез заинтересоваться», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Эксперт верит в то, что Кокорин сможет заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб Российской премьер-лиги.

31-летний форвард перешел в кипрский «Арис» минувшим летом на правах аренды, игрок принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне он забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу в трех матчах чемпионата Кипра.