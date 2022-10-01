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Чемпионат Италии. Серия А

​Гасперини: «Нам нужно заслужить доверие»

01 Октября 2022 • 16:15 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1 1.95 X 3.55 2 3.85
02.10 19:00

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о своей команде. После семи туров бергамаски вместе с «Наполи» располагаются на вершине таблицы Серии А.

«У нас будет лучшее представление о ситуации, когда сезон достигнет середины. Семь игр дают нам хорошую картину, но нам всё ещё нужно совершенствоваться на техническом уровне. Нужно делать меньше передач, развивать другой тип атакующей игры. Неслучайно, хотя сейчас мы на вершине, «Наполи» и «Удинезе» пользуются большим доверием. Нам нужно заслужить это доверие лучшими выступлениями», - сказал Гасперини в ходе пресс-конференции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
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