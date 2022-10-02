«Аталанта» остаётся в лидерах после одного голевого удара по воротам «Фиорентины»

«Аталанта» продолжает идти на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии. В восьмом туре бергамаски играли против «Фиорентины», отдали мяч гостям и реже били по воротам. Но уже не в первый раз в сезоне даже в такой ситуации коллектив Джана Пьеро Гасперини снова добился победы. Решающим стал момент на 59-й минуте. Луис Муриэль на дриблинге проник к лицевой линии и сыграл на Адемолу Лукмана, который в падении переправил мяч в сетку - 1:0.

«Аталанта» с 20 очками лидирует наряду с «Ромой», ее соперник - 11-й (9 баллов).

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