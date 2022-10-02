«Аталанта» остаётся в лидерах после одного голевого удара по воротам «Фиорентины»

«Аталанта» продолжает идти на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии. В восьмом туре бергамаски играли против «Фиорентины», отдали мяч гостям и реже били по воротам. Но уже не в первый раз в сезоне даже в такой ситуации коллектив Джана Пьеро Гасперини снова добился победы. Решающим стал момент на 59-й минуте. Луис Муриэль на дриблинге проник к лицевой линии и сыграл на Адемолу Лукмана, который в падении переправил мяч в сетку - 1:0.
«Аталанта» с 20 очками лидирует наряду с «Ромой», ее соперник - 11-й (9 баллов).
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола59'
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл75' (Демирал Мерих (75') •Околи Меме•Скальвини Джорджио• 31'Хатебур Ханс• 80'Соппи Брэндон56' (Пашалич Марио (56') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун•Эдерсон Хонорато56' (Меле Йоаким (56') •Лукман Адемола74' (Малиновский Руслан (74') •Муриэль Луис74' (Хёйлунн Расмус (74')
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо67' (Терзич Алекса (67') •Мартинес Лукас II85' (Дункан Альфред (85') •Роша Игор II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо 4'67' (Амрабат Софьян (67') • 85'Мандрагора Роландо•Барак Антонин75' (Йович Лука (75') •Иконе Жонатан•Куаме Кристиан•Сапонара Риккардо86' (Кабрал Артур (86')
02 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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