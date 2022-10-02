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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» остаётся в лидерах после одного голевого удара по воротам «Фиорентины»

02 Октября 2022 • 21:00 Комментировать
Аталанта
1:0
Фиорентина
окончен

«Аталанта» продолжает идти на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии. В восьмом туре бергамаски играли против «Фиорентины», отдали мяч гостям и реже били по воротам. Но уже не в первый раз в сезоне даже в такой ситуации коллектив Джана Пьеро Гасперини снова добился победы. Решающим стал момент на 59-й минуте. Луис Муриэль на дриблинге проник к лицевой линии и сыграл на Адемолу Лукмана, который в падении переправил мяч в сетку - 1:0.

«Аталанта» с 20 очками лидирует наряду с «Ромой», ее соперник - 11-й (9 баллов).

Протокол игры  
Аталанта1:0Фиорентина
(1:0) Лукман Адемола59'  
Спортьелло МаркоТолой Рафаэл 75' (Демирал Мерих ( 75') Околи МемеСкальвини Джорджио  31'Хатебур Ханс  80'Соппи Брэндон 56' (Пашалич Марио ( 56') Де Рон МартенКоопмейнерс ТеунЭдерсон Хонорато 56' (Меле Йоаким ( 56') Лукман Адемола 74' (Малиновский Руслан ( 74') Муриэль Луис 74' (Хёйлунн Расмус ( 74')
Запасные: Руджери МаттеоЦортеа НадирБога ЖеремиБертини ТоммазоРосси Франческо
Терраччиано ПьетроВенути Лоренцо 67' (Терзич Алекса ( 67') Мартинес Лукас II 85' (Дункан Альфред ( 85') Роша Игор IIБираги КристианоБонавентура Джакомо  4' 67' (Амрабат Софьян ( 67'  85') Мандрагора РоландоБарак Антонин 75' (Йович Лука ( 75') Иконе ЖонатанКуаме КристианСапонара Риккардо 86' (Кабрал Артур ( 86')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаМиленкович НиколаГонсалес НиколасГоллини ПьерлуиджиБьянко АлессандроЖурковски ШимонМале Юссеф
02 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Видео

Арбитр отменяет красную карточку Куаме (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Арбитр отменяет красную карточку Куаме (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Адемола Лукмена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Адемола Лукмена (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Аталанта Фиорентина
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окончен Сассуоло 5:0 Салернитана 2.05 3.70 3.50
окончен Сампдория 0:3 Монца 0.00 0.00 0.00
окончен Лечче 1:1 Кремонезе 0.00 0.00 0.00
окончен Аталанта 1:0 Фиорентина 2.20 3.40 3.60
Идет 44 минута Ювентус 1:0 Болонья 1.53 4.40 6.40
03.10  21:45 Верона ... Удинезе 2.75 3.40 2.60
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