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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко не верит, что Кокорин способен вернуться на свой прежний уровень

 
21 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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02.10 19:00

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о форварде «Ариса» Александре Кокорине, который перешёл в кипрский клуб минувшим летом из «Фиорентины» на правах аренды.

Якубко признался, что не верит в перспективы 31-летнего россиянина вернуться на свой прежний уровень, полагая, что в скором времени футболист задумается о завершении профессиональной карьеры.

«Думаю, если бы он мог, если бы у него было желание, интерес от какого-то клуба, он бы вернулся в Россию. С моей точки зрения, интереса к нему со стороны сильнейших команд России нет. Думаю, что он уже будет потихоньку заканчивать», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» три матча, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Ранее форвард также выступал за «Спартак», «Зенит», «Анжи» и «Динамо».  

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Мартин Якубко
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