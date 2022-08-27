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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти попросил прощения у «Торино»

 
27 Августа 2022 • 23:52 Комментировать
Аталанта
...
Торино
01.09 21:45

В преддверии перехода в «Рому» нападающий Андреа Белотти решил извиниться перед своим бывшим клубом.

28-летний форвард не стал продлевать контракт с «Торино», истёкший в июне текущего года. В скором времени, как сообщается, игрок примерит футболку «Ромы».

«Дорогие болельщики «Торино», мне трудно передать словами свои ощущения от того, что мы пережили вместе за эти семь лет. Я пришёл в клуб почти ребёнком, стараясь расти день за днём, полностью выкладываясь на каждой тренировке и в каждом матче. Я пытался всеми силами отплатить за любовь, которую вы мне подарили. Вы всегда будете в моём сердце. Я знаю, что моё молчание могло причинить вам боль, и я приношу извинения, но у меня были причины вести себя таким образом», – написал в социальных сетях Белотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Андреа Белотти
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АТАЛАНТА ТОРИНО
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