Белотти попросил прощения у «Торино»

В преддверии перехода в «Рому» нападающий Андреа Белотти решил извиниться перед своим бывшим клубом.

28-летний форвард не стал продлевать контракт с «Торино», истёкший в июне текущего года. В скором времени, как сообщается, игрок примерит футболку «Ромы».

«Дорогие болельщики «Торино», мне трудно передать словами свои ощущения от того, что мы пережили вместе за эти семь лет. Я пришёл в клуб почти ребёнком, стараясь расти день за днём, полностью выкладываясь на каждой тренировке и в каждом матче. Я пытался всеми силами отплатить за любовь, которую вы мне подарили. Вы всегда будете в моём сердце. Я знаю, что моё молчание могло причинить вам боль, и я приношу извинения, но у меня были причины вести себя таким образом», – написал в социальных сетях Белотти.