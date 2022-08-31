Атакующий хавбек Йосип Иличич расторг контрактное соглашение с «Аталантой».

Клуб из Бергамо официально подтвердил уход 34-летнего словенца в качества свободного агента. Иличич пропустил значительную часть прошлого сезона из-за депрессии, а с начала нынешней кампании и вовсе не попал в заявку ни на один из официальных матчей.

Полузащитник выступал за «Аталанту» на протяжении пяти лет, отыграв в общей сложности 173 поединка за «нерадзурри» во всех соревнованиях и отметившись 104 результативными действиями (60 забитых мячей и 44 голевые передачи). Ранее слухи связывали Иличича с возможным переходом в «Болонью».