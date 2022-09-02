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Чемпионат Италии. Серия А

Коопмейнерс - первый за последние 30 лет голландец, сделавший хет-трик в Серии А

 
02 Сентября 2022 • 04:02 Комментировать
Аталанта
3:1
Торино
окончен

В заключительном матче четвертого тура итальянской Серии А «Аталанта» уверенно обыграла команду российского полузащитника Алексея Миранчука - «Торино». Три мяча в этой встрече забил нидерландский полузащитник команды из Бергамо - Теун Коопмейнерс.

Два из них, правда, были проведены с пенальти, но это не меняет сути - Коопермейнерс стал первым голландцем со времен Марко ван Бастена, забившим три мяча в матче Серии А.

Тогда это случилось 8 ноября 1992 года - могущественный в то время «Милан» обыграл со счетом 5:1 «Наполи», а ван Бастен сделал последний из восьми своих хет-триков в высшей лиге итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Марко Ван Бастен Теун Коопмейнерс
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окончен Болонья 1:1 Салернитана 2.02 3.40 3.85
окончен Аталанта 3:1 Торино 1.78 3.85 4.90
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