Коопмейнерс - первый за последние 30 лет голландец, сделавший хет-трик в Серии А

В заключительном матче четвертого тура итальянской Серии А «Аталанта» уверенно обыграла команду российского полузащитника Алексея Миранчука - «Торино». Три мяча в этой встрече забил нидерландский полузащитник команды из Бергамо - Теун Коопмейнерс.

Два из них, правда, были проведены с пенальти, но это не меняет сути - Коопермейнерс стал первым голландцем со времен Марко ван Бастена, забившим три мяча в матче Серии А.

Тогда это случилось 8 ноября 1992 года - могущественный в то время «Милан» обыграл со счетом 5:1 «Наполи», а ван Бастен сделал последний из восьми своих хет-триков в высшей лиге итальянского чемпионата.