Хет-трик Коопмейнерса в матче с «Торино» вывел «Аталанту» на первое место

В заключительном матче четвёртого тура Серии А играли команды Алексея Миранчука, «Аталанта» и «Торино». Вот только сам полузащитник не смог выйти на поле из-за травмы.

Бергамаски выглядели получше и острее распоряжались мячом. А вне конкуренции был Теун Коопмейнерс, который забил дважды с пенальти и еще раз с игры. У соперника в концовке отличился Никола Влашич, это его первый гол за «Торино».

3:1, «Аталанта» догнала «Рому» на первом месте, «Торино» в трех очках позади.