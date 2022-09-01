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Чемпионат Италии. Серия А

Хет-трик Коопмейнерса в матче с «Торино» вывел «Аталанту» на первое место

 
01 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Аталанта
3:1
Торино
окончен

В заключительном матче четвёртого тура Серии А играли команды Алексея Миранчука, «Аталанта» и «Торино». Вот только сам полузащитник не смог выйти на поле из-за травмы.

Бергамаски выглядели получше и острее распоряжались мячом. А вне конкуренции был Теун Коопмейнерс, который забил дважды с пенальти и еще раз с игры. У соперника в концовке отличился Никола Влашич, это его первый гол за «Торино».

3:1, «Аталанта» догнала «Рому» на первом месте,  «Торино» в трех очках позади.

Протокол игры  
Аталанта3:1Торино
(1:0) Коопмейнерс Теун45'  
(2:0) Коопмейнерс Теун47'  
  77'Влашич Никола (2:1)
(3:1) Коопмейнерс Теун84'  
Муссо ХуанТолой Рафаэл 80' (Малиновский Руслан ( 80') Демирал МерихОколи МемеСоппи БрэндонДзаппакоста Давиде  41' 46' (Цортеа Надир ( 46') Де Рон МартенКоопмейнерс ТеунПашалич Марио 80' (Руджери Маттео ( 80') Эдерсон Хонорато 58' (Лукман Адемола ( 58') Сапата Дуван 37' (Хёйлунн Расмус ( 37')
Запасные: Спортьелло МаркоСкальвини ДжорджиоХатебур ХансМеле ЙоакимМуриэль ЛуисРосси Франческо
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно Алессандро  46'Родригес РикардоЛазаро ВалентиноЭйна Ола  19' 46' (Войвода Мергим ( 46') Линетти КарольЛукич СашаСек Демба 76' (Радоньич Неманья ( 76') Влашич Никола  83'Санабрия Антонио 67' (Пеллегри Пьетро ( 67')
Запасные: Илкхан ЭмирханГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаАдопо НдариШуурс ПеррЗима Давид
01 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Теун Коопмейнерс
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окончен Болонья 1:1 Салернитана 2.02 3.40 3.85
окончен Аталанта 3:1 Торино 1.78 3.85 4.90
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01 Сентября
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