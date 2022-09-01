Хет-трик Коопмейнерса в матче с «Торино» вывел «Аталанту» на первое место

В заключительном матче четвёртого тура Серии А играли команды Алексея Миранчука, «Аталанта» и «Торино». Вот только сам полузащитник не смог выйти на поле из-за травмы.
Бергамаски выглядели получше и острее распоряжались мячом. А вне конкуренции был Теун Коопмейнерс, который забил дважды с пенальти и еще раз с игры. У соперника в концовке отличился Никола Влашич, это его первый гол за «Торино».
3:1, «Аталанта» догнала «Рому» на первом месте, «Торино» в трех очках позади.
Протокол игры
|(1:0) Коопмейнерс Теун45'
|(2:0) Коопмейнерс Теун47'
|77'Влашич Никола (2:1)
|(3:1) Коопмейнерс Теун84'
Муссо Хуан•Толой Рафаэл80' (Малиновский Руслан (80') •Демирал Мерих•Околи Меме•Соппи Брэндон•Дзаппакоста Давиде 41'46' (Цортеа Надир (46') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун•Пашалич Марио80' (Руджери Маттео (80') •Эдерсон Хонорато58' (Лукман Адемола (58') •Сапата Дуван37' (Хёйлунн Расмус (37')
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро• 46'Родригес Рикардо•Лазаро Валентино•Эйна Ола 19'46' (Войвода Мергим (46') •Линетти Кароль•Лукич Саша•Сек Демба76' (Радоньич Неманья (76') •Влашич Никола• 83'Санабрия Антонио67' (Пеллегри Пьетро (67')
01 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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