Юрич: «Сыграли достойно, не повезло в мелочах»

В заключительном матче четвертого тура итальянской Серии А «Аталанта» уверенно обыграла команду российского полузащитника Алексея Миранчука - «Торино». Тем не менее, «быки» дали бой хозяевам поля, даже внесли интригу в ход матча, сумев отыграть один гол незадолго до конца игры. Но еще один гол Коопмейнерса приговорил «Торино» к поражению. Наставник туринского клуба прокомментировал итоги матча.

- В течение продолжительных отрезков игры мы действовали действительно сильно, уверенно, но допустили невнимательность и получили два пенальти, а также гол с тридцати метров. Тем не менее, считаю, что мы очень неплохо выступили против такого клуба, как «Аталанта», - цитирует Юрича La Gazzetta Dello Sport.