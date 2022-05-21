«Лацио» с «Вероной» устроили голевую перестрелку

«Лацио» завершил сезон в Серии домашним матчем с «Вероной». Так как игра не имела для римлян турнирного значения, футбол получился достаточно веселым. Гости сразу забили два гола в дебюте, но на перерыв команды ушли при двойках на табло, а во втором тайме провели по одному голу - 3:3.

«Лацио» финишировал пятым, его соперник - девятый.