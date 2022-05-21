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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» с «Вероной» устроили голевую перестрелку

21 Мая 2022 • 23:47 Комментировать
Лацио
3:3
Верона
окончен

«Лацио» завершил сезон в Серии домашним матчем с «Вероной». Так как игра не имела для римлян турнирного значения, футбол получился достаточно веселым. Гости сразу забили два гола в дебюте, но на перерыв команды ушли при двойках на табло, а во втором тайме провели по одному голу - 3:3.

«Лацио» финишировал пятым, его соперник - девятый.

Протокол игры  
Лацио 3:3Верона
  6'Симеоне Джованни (0:1)
  14'Ласанья Кевин (0:2)
(1:2) Кабрал Жоване16'   
(2:2) Андерсон Фелипе29'   
(3:2) Педро Родригес62'   
  76'Хонгла Мартин (3:3)
Стракоша ТомасЛаццари МануэльЛуис Фелипе   20'  46' (Каменович Димитрие (  46') Ачерби ФранческоМарушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило  73' (Лукас Лейва (  73'   85') Башич Тома  79' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (  79') Андерсон ФелипеКабрал Жоване  73' (Ромеро Лука (  73') Дзакканьи Маттиа  48' (Педро Родригес (  48')
Запасные: Рейна ПепеАдамонис МарюсБертини МаркоРаду СтефанХюсай ЭльсейдМоро Рауль
Берарди АлессандроЧеккерини Федерико   44'  46' (Тамез Адриен (  46') Коппола ДиегоШутало Бошко  30' (Казале Николо (  30'   54') Фараони Марко   45'Хонгла Мартин   3'  85' (Депаоли Фабио (  85') Велозу Мигель   23'Лазович ДаркоЛасанья КевинКапрари Джанлука  88' (Давидович Павел (  88') Симеоне Джованни  70' (Бесса Даниэль (  70')
Запасные: Кьеза МаттиаКанчельери МаттеоПрашелик МатеушФработта ДжанлукаРецос ПанайотисМонтипо Лоренцо
21 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Дженоа 0:1 Болонья 1.95 3.70 3.80
окончен Фиорентина 2:0 Ювентус 1.90 3.70 4.00
окончен Лацио 3:3 Верона 1.95 3.70 3.75
окончен Аталанта 0:1 Эмполи 1.22 7.20 11.50
22.05  13:30 Специя ... Наполи 5.40 4.60 1.57
22.05  19:00 Интер Милан ... Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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