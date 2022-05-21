«Лацио» с «Вероной» устроили голевую перестрелку

«Лацио» завершил сезон в Серии домашним матчем с «Вероной». Так как игра не имела для римлян турнирного значения, футбол получился достаточно веселым. Гости сразу забили два гола в дебюте, но на перерыв команды ушли при двойках на табло, а во втором тайме провели по одному голу - 3:3.
«Лацио» финишировал пятым, его соперник - девятый.
Протокол игры
|6'Симеоне Джованни (0:1)
|14'Ласанья Кевин (0:2)
|(1:2) Кабрал Жоване16'
|(2:2) Андерсон Фелипе29'
|(3:2) Педро Родригес62'
|76'Хонгла Мартин (3:3)
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль•Луис Фелипе 20' 46' (Каменович Димитрие ( 46') •Ачерби Франческо•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило 73' (Лукас Лейва ( 73' ) • 85'Башич Тома 79' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 79') •Андерсон Фелипе•Кабрал Жоване 73' (Ромеро Лука ( 73') •Дзакканьи Маттиа 48' (Педро Родригес ( 48')
Берарди Алессандро•Чеккерини Федерико 44' 46' (Тамез Адриен ( 46') •Коппола Диего•Шутало Бошко 30' (Казале Николо ( 30' ) • 54'Фараони Марко • 45'Хонгла Мартин 3' 85' (Депаоли Фабио ( 85') •Велозу Мигель • 23'Лазович Дарко•Ласанья Кевин•Капрари Джанлука 88' (Давидович Павел ( 88') •Симеоне Джованни 70' (Бесса Даниэль ( 70')
21 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).