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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» установила собственный рекорд результативности в сезоне Серии А

22 Мая 2022 • 16:25 Комментировать
Лацио
3:3
Верона
окончен

«Верона» провела необычайно хороший сезон в Серии А - команда гарантировала себе место в первой десятке итальянского чемпионата, кроме того, она забила целых 65 голов по ходу сезона.

Это - новый рекорд для «Вероны», которая ранее никогда не забивала так много по ходу одного сезона, но следует напомнить, что вплоть до конца 80-х годов в чемпионате Италии за сезон проходили лишь 30 матчей, сейчас - 38.

Объективным показателем является средняя результативность - 65 голов за 38 матчей в нынешнем сезоне, в среднем это 1,7 голов за матч. В свой чемпионский сезон 1984/1985 «Верона» забила 42 мяча за 30 матчей - 1,4 гола за матч в среднем.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона
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