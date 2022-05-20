Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Лацио»

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани входит в список интересов «Лацио».

Состав римлян этим летом покинет давний лидер центра обороны Франческо Ачерби, в связи с чем руководство «орлов» уже давно занимается поисками нового центрбека. Главным кандидатом считается Алессио Романьоли: 27-летний футболист «Милана» вот-вот перейдёт в стан «Лацио» на правах свободного агента, однако столичные могут обзавестись ещё одним защитником.

Согласно Calciomercato, напарником Романьоли по центру обороны может стать Даниэле Ругани, ныне принадлежащий «Ювентусу». 27-летний игрок редко задействуется в основном составе, а его контракт с туринцами истекает через два года.