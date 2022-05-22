Сарри продлит контракт с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подпишет с клубом новое соглашение.

Переговоры ведутся с ноября прошлого года, а теперь близки к завершению. В скором времени стороны объявят о продолжении сотрудничества до лета 2025 года, докладывает журналист-инсайдер Николо Скира. Заработная плата Сарри по новому контракту с «Лацио» составит 3,5 млн евро в год.

63-летний специалист проводит свой дебютный сезон во главе римлян. Под его руководством команда заняла пятое место в Серии А, что позволит ей выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Ранее Маурицио Сарри работал в «Ювентусе», «Челси» и «Наполи».