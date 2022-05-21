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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стракоша перейдёт в «Фулхэм»

21 Мая 2022 • 14:35 Комментировать
Лацио
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Верона
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Через 6 ч. 12 мин.

Голкипер сборной Албании и римского «Лацио» Томас Стракоша летом продолжит карьеру в лондонском «Фулхэма». Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что вратарь уже согласовал с «дачниками» переход на правах свободного агента и таким образом станет первым трансфером клуба по возвращению в АПЛ.

В этом сезоне Стракоша делил роль основного голкипера «Лацио» с возрастным Пепе Рейной, который изначально брался в качестве подмены албанцу. Отмечается, что Стракоша подпишет с «Фулхэмом» контракт сроком до 2026 года.

По слухам, Стракошу в «Лацио» может заменить голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага. Баска уже долгое время связывают с воссоединением с главным тренером Маурицио Сарри, который как раз и привёл вратаря на «Стэмфорд Бридж» летом 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Томас Стракоша
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