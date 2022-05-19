Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич не продаётся»

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что полузащитник команды Сергей Милинкович-Савич останется на следующий сезон. Напомним, что ране игрока связывали с переходом в туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

«Сергей не продаётся, он определённо не перейдёт в «Ювентус», – сказал президент «Лацио» в короткой беседе с корреспондентами Calciomercato.

Напомним, что контракт Милинковича-Савича с римским «Лацио» истекает в конце следующего сезона. Вопреки опасениям потерять футболиста бесплатно в следующем году, клуб не намерен расставаться с сербским полузащитником в ходе этого межсезонья.